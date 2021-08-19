Asker eğlencesini meydan savaşına dönüştüren 4 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asker eğlencesini meydan savaşına dönüştüren 4 kişi tutuklandı

Asker eğlencesini meydan savaşına dönüştüren 4 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir gencin asker eğlencesi adeta meydan savaşına döndü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir gencin asker eğlencesi adeta meydan savaşına döndü. 2 kişinin bacağından vurularak yaralandığı kavgada gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Olay, Orta Mahalle'de iki gün önce yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan bir gencin askere gidecek olması nedeniyle yakınları tarafından eğlence düzenlendi. Gecenin ilk saatlerinde davetliler gönüllerince eğlenirken, ilerleyen saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada A.K. (32) ve A.B. (49) adlı kişiler bacağından vurularak yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olaya karışan S.B. (25), M.B. (24), T.G. (24) ve A.G.'yi (26) gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Asker eğlencesini meydan savaşına dönüştüren 4 kişi tutuklandı
Asker eğlencesini meydan savaşına dönüştüren 4 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu
3 yaşındaki çocuk 14. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti
3 yaşındaki çocuk 14. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti
İntihar notu bırakan genç, kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim
İntihar notu bırakan genç, kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Davut Güloğlu Seren Serengil
Spor Ali Koç Mert Günok Rachid Ghezzal Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asker eğlencesini meydan savaşına dönüştüren 4 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 10:42:00. #1.16#

title