Asker eğlencesinde drift yapan trafik magandaları kamerada
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Asker eğlencesinde drift yapan trafik magandaları kamerada

Asker eğlencesinde drift yapan trafik magandaları kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da ve Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde asker eğlencesi adı altında abartı egzozlu araçlarla konvoy yapıp drift atan ve yüksek müzikli sokağa çıkan trafik magandaları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Avcılar'da ve Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde asker eğlencesi adı altında abartı egzozlu araçlarla konvoy yapıp drift atan ve yüksek müzikli sokağa çıkan trafik magandaları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Görüntüler, Avcılar Cihangir Mahallesi, Denizköşkler Mahallesi Sahil Otoparkı ve Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından kaydedildi. Asker uğurlama eğlencesi adı altında maskesiz bir şekilde sokağa çıkan gençler, abartı egzozlu araçlarıyla kornalara basıp yüksek sesli müzik dinledi. Araçlarıyla driftte yapan gençler, çevreye rahatsızlık verdi. Yaşanan anların bir benzeri de Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde kaydedildi. Akşam geç saatlerde son ses müzikli konvoy yapıp eğlenen gençler, vatandaşlara yine rahatsızlık verdi. Yaşanan cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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