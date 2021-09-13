Asker eğlencesi için Kağıthane Tüneli'ni kapattılar - Haberler
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Asker eğlencesi için Kağıthane Tüneli'ni kapattılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Asker eğlencesi için Kağıthane Tüneli'ni kapattılar

Cemil ÖZDEMİR/ İstanbul'da konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup araçlarıyla Kağıthane Tüneli'ni kapattı.

Cemil ÖZDEMİR/ İstanbul'da konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup araçlarıyla Kağıthane Tüneli'ni kapattı. Tünelin içinde araçlarından inerek asker adayını havaya fırlatan grup üyelerine, diğer sürücüler kornalarını basılı tutarak tepki gösterdi.

Celp döneminin gelmesiyle İstanbul'da asker uğurlamaları başladı. Kağıthane'de asker uğurlaması için bir arayan gelen grup, Piyalepaşa Bulvarı'ndan konvoy halinde Kağıthane Tüneli'ne girdi. Tünelin içinde otomobillerini durduran grup üyeleri yolu kapattı. Grup üyelerinden bazıları tünelin içinde meşale yakarken, bazıları da asker adayını havaya fırlattı.  Diğer sürücüler ise tünelin içinde oluşan trafiğe araçların kornalarını basılı tutarak tepki gösterdi.


Asker eğlencesi için Kağıthane Tüneli'ni kapattılar

Asker eğlencesi için Kağıthane Tüneli'ni kapattılar

Asker eğlencesi için Kağıthane Tüneli'ni kapattılar

Asker eğlencesi için Kağıthane Tüneli'ni kapattılar

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