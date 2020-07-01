Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor (2)BU KADARI HİÇ YAKIŞMADIAntalya'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'deki Çallı Altgeçidi'nde trafiği durdurdu.

Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor (2)

BU KADARI HİÇ YAKIŞMADI

Antalya'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'deki Çallı Altgeçidi'nde trafiği durdurdu. Asker adayı aracın üstündeki camdan çıkarken, arkadaşları ise araçlarından indi. Altgeçitte duran araçlar arasında yürüyen iki kişi ise bellerinden çıkardıkları silahlar ile tünel içinde havaya ateş etmeye başladı. Bir süre sonra araçlarına binen arkadaş grubu, araç kornalarına basarak yollarına devam etti.

Kaynak: DHA