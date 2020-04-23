Asker çocukları 23 Nisan'ı lojmanda kutladı MANİSA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan asker çocukları günlerini evde eğlenerek kutladı.

MANİSA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan asker çocukları günlerini evde eğlenerek kutladı.

Yunusemre ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Jandarma Lojmanları C Blok'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koreografi hazırlandı. 10 dairenin bulunduğu apartmandaki balkonlar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılıp, balonlarla süslendi. Çocuklar da ellerindeki Türk bayraklarıyla çalınan marşlar eşliğinde bayramlarını coşkuyla kutladı. Çocuklar, evlerinin balkonlarından asker selamı yaparak, 23 Nisan kutlamalarını tamamladı.

ÇOCUKLAR MUTLU OLDUVestel İlkokulu Öğrencisi 7 yaşındaki Derin Su Dünder, "Atamızın verdiği bu bayramı neşe içinde kutluyoruz. Çok mutluyuz. Evde de olsa kutladığımız için mutluyuz" dedi.Vestel Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Nilay Sever (12), "Balkonları süsledik. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için 23 Nisan'ı evde kutlama yaptık. Tüm çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun" diye konuştu. 'HAYAT EVE SIĞAR'Organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Kaan Kalay (22), "Çocuklarımız normalde bu coşkuyu meydanlarda yaşıyordu. Ama koronavirüs salgını nedeniyle geçmiş yıllardaki gibi okullarında, meydanlarda kutlayamadılar. Biz de böyle bir şey yapalım hem mahallemiz, hem apartmandaki komşularımızla bu coşkuyu birlikte yaşalamı istedik. 'Hayat eve sığar' dedik ve böyle bir koreografi hazırladık. Maksat çocuklarımızın gönlü olsun" dedi.

Arda Utku Dünder (21) de "Böyle anlamlı bir günü 100'üncü yılında evimizde kutlamak zorundayız. O nedenle biz de çocuklarımız bu kutlamalardan eksik kalmasın diye bir hazırlık içerisine girdik arkadaşlarımızla. Birkaç gün uğraştık. Çok da güzel oldu. Fon kartonlarına '23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun' ve 'Ne mutlu Türk'üm diyene' yazdık. Bayraklar astık. Balonlarla süsleme yaptık" diye konuştu.

Kaynak: DHA