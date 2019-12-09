Asker çocuğundan örnek davranış

09.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:18

Siirt'te eğitim gördüğü okulda düzenlenen yarışmada en çok kitap okuduğu belirlenen 5 öğrenciden İremsu Akdağ, ödül olarak verilen bisikleti arkadaşına hediye ederek örnek bir davranış sergiledi.

Mehmetçik İlkokulu tarafından kitap okuma konusunda öğrencilerin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen yarışmayı kazanan öğrencilere ödüllerinin verilmesi için okulun konferans salonunda tören düzenlendi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Milli Eğitim Şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende birinci seçilen 5 öğrenciye bisiklet, 3 öğrenciye 150'şer lira, 3 öğrenciye 100'er lira para ile 20 kişiye de zeka testi hediye edildi.

Bisiklet almaya hak kazanan 4. sınıf öğrencisi asker çocuğu İremsu Akdağ, ödül olarak verilen bisikleti, maddi durumu iyi olmayan sınıftaki bir arkadaşına armağan ederek, büyük alkış aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Edip, yaptığı konuşmada, çok kitap okuyarak dereceye giren öğrencileri kutladı.

Edip, öğrencilerden İrem'in kendi ödülünü bisikleti olmayan bir arkadaşına armağan etmesinin çok güzel bir davranış olduğunu belirterek, kendisiyle gurur duyduklarını söyledi.



"Yılın öğrencisi seçildi"

Okul Müdürü Mustafa Özkoyuncu da İrem Akdağ'ı örnek davranışından dolayı okulda "yılın öğrencisi" seçtiklerini dile getirdi.

"Herkes paylaşmayı öğrenmeli"

Akdağ'ın annesi Melike Akdağ kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Evde de davranışlarıyla örnek bir çocuk olan İrem'in bu duyarlılığı bizi çok duygulandırdı." dedi.

Paylaşmanın önemine değinen İrem Akdağ, bisikletinin olduğunu anlatarak, "Bisikletinin olmasını çok isteyen bir arkadaşım vardı. Ödülümü ona verdim, çok mutluyum. Herkes paylaşmayı öğrenmeli." diye konuştu.

Kaynak: AA