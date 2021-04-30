Asker arkadaşını vurdu ardından intihar etti
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Asker arkadaşını vurdu ardından intihar etti

Asker arkadaşını vurdu ardından intihar etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te Suriye sınırında görev yapan bir astsubay arkadaşını vurduktan sonra intihar etti.

Kilis'te Suriye sınırında görev yapan bir astsubay arkadaşını vurduktan sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, 1 Hudut Alayı 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Şehit Musa Özalkan Piyade Hudut Karakolunda saat 07.30 sıralarında, karakolda görevli Piyade Astsubay Çavuş H.K. koğuşta uyuyan Piyade Uzman Onbaşı M.C.K'yı başından ateş ederek öldürdü. H.K. kendine bir el ateş ederek intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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