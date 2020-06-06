Asker adaylarına koronavirüs testleri yapıldı
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Asker adaylarına koronavirüs testleri yapıldı

Asker adaylarına koronavirüs testleri yapıldı Testleri negatif çıkan asker adayları kışlalara gönderildi Düzce'de asker adayları teslim tarihi öncesi Korona virüs testlerinden geçirildi.

06.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:18

Asker adaylarına koronavirüs testleri yapıldı

Testleri negatif çıkan asker adayları kışlalara gönderildi

DÜZCE - Düzce'de asker adayları teslim tarihi öncesi Korona virüs testlerinden geçirildi. 500'e yakın asker adayı 5 gün boyunca Düzce'de sağlıklı hayat merkezine giderek testlerini yaptırdı. Testleri negatif çıkan askerler kışlalara alınacak.

Milli Savunma Bakanlığı, Korona virüs salgını sonrasında geçici olarak durdurulan asker alımlarının tekrar başlatıldığını duyurmasının ardından Düzce'de askere gidecek olan yaklaşık 500 kişi Düzce Sağlıklı Hayat Merkezi'nde özel olarak oluşturulan Korona virüs test bölümünde, COVİD-19 testine girdi. Kayıt işlemelerini tamamlayan askerler sırayla testlere alındı. Asker adaylarından alınan numuneler özel olarak paketlendi. Özel olarak paketlenen numuneler Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarına getirilerek PCR testlerine alınırken, test sonuçlarına göre asker adaylarının kışlalara alınacağı belirtildi.

"Birliklerine teslim olmadan COVİD-19 testi uygulanıyor"

Düzce'de Korona virüs operasyon merkezinde görevli doktorlardan birisi olan Dr. Pınar Aydoğan, ' Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışması ile korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Haziran celp dönemi gelen askerlerin birliklerine teslim olmadan önce korona virüs testleri yapılıyor. Düzce'de de asker adaylarına 1 Hazirandan itibaren korona virüs testleri yapılmaya başlandı. 1 Haziran Pazartesi günü 130 asker adayına, 2 haziran Salı günü 200 asker adayına, 3 haziran Çarşamba günü 30 asker adayına 4 Haziran Perşembe günü 50 asker adayına ve 5 Haziran cuma günü 60 asker adayına olmak üzere toplam 470 asker adayına şu ana kadar korona virüs testi yapılmıştır" dedi.

İlk celp dönemi olan 5 Haziran tarihine kadar Düzce'de yaklaşık 500 asker adayına korona virüs testi gerçekleştirilirken, hiçbir asker adayında pozitif vakaya rastlanılmadı.

Asker adaylarına koronavirüs testleri yapıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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