Asker adaylarına covid-19 testi Bursa'da vatani görevlerini yapmak için birliklerine gidecek asker adaylarına İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid-19 testi yapılıyor.

Sağlık çalışanları tarafından, asker adaylarının ilk olarak kayıtları yapıldıktan sonra ardından çadır içerisinde PCR testi yapılıyor. Bursa'nın 17 ilçesinde yapılan testlerden alınan örnekler Bursa Halk Sağlığı Laboratuvarı'na gönderiliyor.Testlerin 5 gün içinde tamamlanacağı bildirildi.

Konuyla ilgili Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı yaptığı açıklamada, "Filyasyon ekiplerimiz şehir içinde temaslıları tespit etmek çalışırken, diğer yandan da vatani görevini yapmak için farklı şehirlere gidecek asker adaylarının da kontrollerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu şekilde bulaş riskini en aza indirmeye çalışıyoruz. Asker adaylarımızın yanında ilimizdeki birçok farklı hedef grubuna yönelik test çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler