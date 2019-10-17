Asker adayı Oğuzhan Paşalar gibi uğurlandı

17.10.2019 14:23

Anadoluda yıllardır süregelen asker eğlencelerinden biri de geçtiğimiz haftasonu Erenlerde Ayvaz Ailesinin evinde düzenlendi. Ayvazların evinde düzenlenen etkinlikte vatani görevini yerine getirmek için Mardindeki birliğine teslim olacak olan Oğuzhan Ayvaz ve yakınları eğlendi.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Oğuzhan Ayvazın yakınlarının hazır bulunduğu gecede duygusal anlar yaşandı.

Asker adayının yakınları Oğuzhanın vatani görevini yerine getireceği için mutluluk duyarken baba Muhsin Ayvaz oğlunu askere uğurlayacak olmanın heyecanı ve gururunu yaşadı. Anne Gönül Ayvaz ise zaman zaman duygulanıp gözlerinin yaşardığı gözlerden kaçmadı.

Kaynak: Bültenler