Aşkelon'da siren sesleri
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Aşkelon'da siren sesleri

Aşkelon'da siren sesleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail'in güney kesiminde yer alan Aşkelon kentinde Gazze Şeridi'nden atıldığı iddia edilen roketler nedeni ile hava savunma sistemi devreye girdi.

İsrail'in güney kesiminde yer alan Aşkelon kentinde Gazze Şeridi'nden atıldığı iddia edilen roketler nedeni ile hava savunma sistemi devreye girdi. Şehirde siren sesleri yükseldi.

Filistin ve İsrail arasındaki tansiyon artarak devam ediyor. İsrail'in güney kesiminde yer alan Aşkelon kentinde Gazze Şeridi'nden atıldığı iddia edilen en az 10 roket nedeni ile hava savunma sistemi devreye girdi. Vatandaşları uyarmak üzere kentin birçok noktasında da siren sesleri yükseldi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İSRAİL'DE YARIN SADECE OKULLAR VE BOMBA SIĞINAĞI OLAN İŞLETMELER AÇILACAK

İsrail'in merkezinde yarın sadece okullar ve bomba sığınağı olan işletmelerin açılacağı aktarıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri İç Cephe Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in merkezinde yarın sadece acil bir durum halinde bomba sığınaklarına kolayca erişilebilen okulların ve işletmelerin açılacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, İsrail'in merkezindeki toplantıların kapalı alanda 50 kişi, açık alanda 30 kişi ile sınırlandırıldığı aktarıldı. Kısıtlamaların yarın akşama kadar süreceği bildirildi.

GAZZE'DEN KUDÜS'E 7 ROKET ATILMIŞTI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden Kudüs'e 7 roket fırlatıldığı bildirilmiş, roketlerden 1'inin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarılmıştı. IDF, geri kalan roketlerin ise boş arazilere düştüğünü belirtmişti. Gazze sınırına yakın bölgede ise aracı anti tank füzesi ile vurulan 1 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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