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Türkiye, Lincoln, Ekonomi

Askaynak markalı kaynak makineleri artık 3 yıl garantili

Kaynak sektörünün lider şirketi Lincoln Electric Türkiye, Askaynak markalı kaynak ve plazma kesme makineleri için garanti süresini üç yıla çıkarıyor.

09.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:41
Askaynak markalı kaynak makineleri artık 3 yıl garantili

Kaynak sektörünün lider şirketi Lincoln Electric Türkiye, Askaynak markalı kaynak ve plazma kesme makineleri için garanti süresini üç yıla çıkarıyor.

Şirketin yetkili servisleri tarafından kurulumu yapılan veya garanti kaydı yaptırılan makineler 3 yıl boyunca üretim hatalarına karşı güvence altında olacak. 

Garanti kapsamında bulunan ürünler tüm Türkiye'deki yetkili servislerden tamirat hizmeti alabilecekler.Şirketten yapılan açıklamada, "Ülkemizde kaynak sektörüne öncülük eden ve sektörün ileri taşınmasını misyon edinen Lincoln Electric Türkiye hizmet kalitesini arttıracak bir değişikliğe gidiyor" denildi.Lincoln Elektrik'in 2020 yılı itibarıyla Askaynak markalı kaynak ve plazma makinelerinin garanti politikasında değişiklik yaptığı ve bu ürünlerin garanti süresini 3 yıla kadar uzattığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi: "Yeni garanti süresi, Lincoln Electric Türkiye yetkili servisleri tarafından kurulan veya yetkili servis tarafından kurulumuna gerek duyulmayan fakat garanti kaydı yaptırılması şartı olan modeller için geçerli olacak. "Ürünlerin garanti kapsamına alınabilmesi için kurulumlarının yetkili servis tarafından yapılmış olma şartı bulunuyor. Yetkili servis kurulumu gerektirmeyen ürünlerde ise garanti belgesi kaydı şartı aranıyor. "Kullanıcıların aldıkları ürünleri, satın alındıktan sonraki 30 gün içinde garanti kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. "Kaydını yaptırmamış olan kullanıcılar www.askaynak.com.tr üzerinde bulunan "Garanti Belgesi Kayıt Formu"nu web sitesi üzerinden doldurabilir veya 0535 945 11 84 numaralı WhatsApp hattına makineye ait fatura görseli ve seri numara bilgisini fatura tarihi itibarıyla 30 gün içerisinde gönderebilir."Ürünlerin yetkili servisler dışında kurulması, makinenin kullanım hatası ile arızalanması, arızalanan ürünün faturasının yetkili servise ibraz edilmemesi, makinenin uygun koşullar altında kullanılmamış olması gibi durumların ürünlerin garanti kapsamı dışında kalmasına neden olduğu uyarısı da yapılan açıklamada, "Kullanıcılar bu durumlara dikkat ederek Askaynak markalı kaynak ve plazma kesme makinelerini garanti kapsamına alarak 3 yıl boyunca Lincoln Electric Türkiye güvencesine sahip olabilir" denildi.

 


Kaynak: DHA

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