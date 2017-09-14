Aşkan, Nohut Tarlalarını İnceledi

Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, nohut tarlalarında inceleme yaptı.



Ziraat Odası Başkanlığı gözetiminde ekilen nohut tarlasını inceleyen Aşkan, oda mühendisleri tarafından mahallelerde mikrobiyal gübreyle ekimi yapılan baklagillerde verimin arttığını söyledi.



Ziraat Odası tarım danışmanları ise uygulanan bu demonstrasyonda nohuttaki kök oluşumlarının izlenmesi, kontrol ve analizleri yapıldığı belirtti.