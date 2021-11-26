AŞKAN ASYA'DAN ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ DAVETİ - Haberler
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AŞKAN ASYA'DAN ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ DAVETİ

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AŞKAN ASYA'DAN ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ DAVETİ

BAŞKAN ASYA'DAN ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ DAVETİ EMEKLİ ÖĞRETMENLERİ GÖLETLİ PARK'TA AĞIRLAYAN BAŞKAN ASYA GÖNÜLLERE DOKUNDU Belediye Başkanı Feyat Asya, Öğretmenler Günü münasebetiyle görev süresini tamamladıktan sonra emekliliğe ayrılan öğretmenleri Göletli Park'ta ağırlayarak anlamlı bir...

BAŞKAN ASYA'DAN ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ DAVETİ EMEKLİ ÖĞRETMENLERİ GÖLETLİ PARK'TA AĞIRLAYAN BAŞKAN ASYA GÖNÜLLERE DOKUNDU Belediye Başkanı Feyat Asya, Öğretmenler Günü münasebetiyle görev süresini tamamladıktan sonra emekliliğe ayrılan öğretmenleri Göletli Park'ta ağırlayarak anlamlı bir programa imza attı. Yıllarca genç nesilleri geleceğe hazırlayan emekli öğretmenler, Belediye Başkanı Feyat Asya'nın daveti ile bir araya geldi. Mahalli şarkılar eşliğinde gerçekleşen buluşmada zaman zaman söz alan öğretmenler anlattıkları anılarıyla da duydu dolu alanlar yaşattı. Davete icabetten dolayı tüm öğretmenlere teşekkür eden Başkan Asya, vefat edenlere rahmet, hasta olanlara acil şifalar diledi. Yıllarca genç nesillerin geleceğe hazırlanmasında emeği olan eğitimcilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, onların telkin ve tavsiyelerinin kendilerine yol gösterdiğini ifade ederek öğretmenler günlerini tebrik etti. Sohbet havasında devam eden buluşmada emekli öğretmenler söz alarak Başkan Asya, bu anlamlı organizasyondan dolayı teşekkür etti.

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