Aşkale'ye lapa lapa Kar yağdı

ERZURUM - Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı Aşkale'yi teslim aldı.

Bugün sabah 06.00 civarlarında başlayan hafif kar yağışı 09.00 itibariyle lapa lapa yağmaya devam etti. İlçe merkezinde hayat dururken yoğun Kar yağışı nedeniyle zaman zaman elektrik kesintisi oldu.

Köylerden alınan bilgilere göre yüksek kesimlerde kar 30 santimetreyi geçmiş durumda.

Kar'ın tadını öğrenciler çıkarırken Okulların tatil olup olmayacağı da veliler tarafından merakla bekleniyor.