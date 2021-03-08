Aşkale kara teslim

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre pazar akşamı beklenen kar yağışı Aşkale'de hayatı felce uğrattı.

Yoğun ve lapa lapa yağan kar ilçe merkezinde sabah saatlerine kadar devam etti. Sabah erken saatlerden itibaren Aşkale Belediyesi ekipleri ana arterlerin açık olması için yoğun çaba sarf ettiler. Esnaf dükkanlarının önünde biriken karları temizledi.

İlçe beyaza bürünürken ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı