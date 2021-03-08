Aşkale kara teslim
08.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:45
Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre pazar akşamı beklenen kar yağışı Aşkale'de hayatı felce uğrattı.
Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre pazar akşamı beklenen kar yağışı Aşkale'de hayatı felce uğrattı.
Yoğun ve lapa lapa yağan kar ilçe merkezinde sabah saatlerine kadar devam etti. Sabah erken saatlerden itibaren Aşkale Belediyesi ekipleri ana arterlerin açık olması için yoğun çaba sarf ettiler. Esnaf dükkanlarının önünde biriken karları temizledi.
İlçe beyaza bürünürken ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı