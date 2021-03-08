Aşkale kara teslim
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Aşkale kara teslim

08.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:45
Aşkale kara teslim

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre pazar akşamı beklenen kar yağışı Aşkale'de hayatı felce uğrattı.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre pazar akşamı beklenen kar yağışı Aşkale'de hayatı felce uğrattı.

Yoğun ve lapa lapa yağan kar ilçe merkezinde sabah saatlerine kadar devam etti. Sabah erken saatlerden itibaren Aşkale Belediyesi ekipleri ana arterlerin açık olması için yoğun çaba sarf ettiler. Esnaf dükkanlarının önünde biriken karları temizledi.

İlçe beyaza bürünürken ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı. - ERZURUM

Aşkale kara teslim
Aşkale kara teslim
Aşkale kara teslim
Aşkale kara teslim
Aşkale kara teslim
Aşkale kara teslim
Aşkale kara teslim
Aşkale kara teslim
Aşkale kara teslim
Aşkale kara teslim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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