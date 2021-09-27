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Aşkale'de trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aşkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Erzurum'un Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Erzincan karayolu Tepebaşı mevkiinde meydana gelen kazada Muhammed Eşkin idaresindeki 49 AR 026 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol ortasında durabildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ilk önce gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri otomobilin direksiyon başında sıkışan ve ağır yaralı olduğu öğrenilen Sürücü Muhammed Eşkin'i sıkıştığı yerden çıkararak ambulansla hastaneye sevk ettiler. Otomobilde bulunan diğer iki yolcu ise olayı kazayı hafif yaralı şekilde atlattılar. - ERZURUM

Aşkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Aşkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Aşkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Aşkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Aşkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Aşkale'de trafik kazası: 3 yaralı

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