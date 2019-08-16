16.08.2019 15:57

Aşkale'de "Sılada 3 gün" etkinliği

Gurbetteki Aşkaleliler bu etkinlikte buluştu

ERZURUM - Aşkale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının ortaklaşa düzenledikleri "Sılada 3 Gün" adlı Müzik ve Kültürel etkinlik programı yapılan kortej yürüyüşü ve yöresel ürünlerin tanıtımının yapıldığı stantlarının açılması ile başladı.

Öğretmenler evinin önünden başlayan kortej yürüyüşüne AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr.Ahmet Yaptırmış, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Ömer Çomaklı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Şafak Çomaklı, MHP İl Başkanı Naim Karataş, İl ve İlçe Meclis üyeleri, program için il dışından gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş sonrası yerel ürünlerin sergilendiği stantların açılışı yapıldı, Heyet stantları tek tek gezerek ürünler hakkında bilgiler aldı, sunulan ikramların tadına baktılar.

Aşkale Belediyesindeki kısa bir mola sonrası Halk Eğitim Toplantı Salonunda Araştırmacı Gazeteci yazar Zekiye Çomaklı'nın hazırladığı Aşkale ve Kara Fatma Konferansın'a geçildi.

Akşam saatlerinde ise sanatçılar Fatih Koçak, Deniz Toprak ve Özcan Türe sahne aldı. İlk kez düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik Cumartesi günü konser ve piknik organizasyonu ile program son bulacak.

Kaynak: İHA