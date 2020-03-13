Aşkale'de okul taşıtları camiler ve umumi yerler ilaçlandı Aşkale'de okul taşıtları camiler ve umumi yerler ilaçlandı Erzurum'un Aşkale ilçesinde Okul Taşıtları, camiler ve halka açık umumi yerler belediye ekipleri tarafından Corona virüsüne karşı ilaçlandı.

Aşkale'de okul taşıtları camiler ve umumi yerler ilaçlandı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde Okul Taşıtları, camiler ve halka açık umumi yerler belediye ekipleri tarafından Corona virüsüne karşı ilaçlandı.

Aşkale Belediyesi ekipleri öğrencilerin ve vatandaşların sıklıkla kullandığı okul servisi, camiler, halka açık umumi yerler, Corona virüsüne karşı ilaçladı.

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Küresel salgın hastalığı yeni tip corona virüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler karşısında bizde Aşkale Belediyesi olarak, oluşan tehdide karşı Öğrenci Servislerini, ibadethanelerimiz, kamuya ait sosyal kurumlarımız, çocuklarımızın oyun alanlarını dezenfekte ederek ilaçladık. Bu bağlamda ilçe halkınızın sağlıklı bir ortamda yaşamlarını idame etmelerini ve yine halkımızın bu virüse karşı korunmasını sağlamak hedefimizdir" dedi.

Sabah saat 6: 00 da Aşkale Belediye ekipleri tarafından öncelik arz eden ve belirlenen noktaları erkenden ilaçlama yaptı. Söz konusu tedbirlerle ilçenin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağı vurgulandı.

Kaynak: İHA