- Aşkale'de 'Kadına Şiddete Hayır' etkinliği
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- Aşkale'de 'Kadına Şiddete Hayır' etkinliği

- Aşkale'de 'Kadına Şiddete Hayır' etkinliği Ülkemizde son zamanlarda hızla artış gösteren kadınlara karşı şiddet ve cinayetlere dikkat çekmek üzere Aşkale'de etkinlik düzenlendi.

- Aşkale'de 'Kadına Şiddete Hayır' etkinliği
28.07.2020 17:24 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:56

- Aşkale'de 'Kadına Şiddete Hayır' etkinliği

ERZURUM - Ülkemizde son zamanlarda hızla artış gösteren kadınlara karşı şiddet ve cinayetlere dikkat çekmek üzere Aşkale'de etkinlik düzenlendi.

Aşkale Belediyesi Meclis Üyesi Av. Arabulucu, Bilge Mutlu Bilge'nin organize ettiği etkinliğe, Aşkale Emniyet Müdürlüğü şiddet önleme ekipleri ve Tüm Güven Sen İl Başkanı Ayşegül Kaya Çakir, Ecz. Esra Çetin Timur, TÜRKMAG Madencilik ve Aşkale halkı da yoğun bir şekilde katılım sağladı.

Etkinlik, Belediye Sosyal Tesisleri önünde gerçekleşti. Kadına Şiddete Hayır sloganıyla düzenlenen etkinlikte ilçedeki kadınlara ve ailelere konu hakkında bilgilendirmeler yapılarak el broşürleri dağıtıldı. Etkinliğe eşleriyle ve çocuklarıyla birlikte katılım sağlayan aileler arasında neşeli diyaloglar yaşandı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Av. Arabululucu Bilge Mutlu Bilge "Aynı zamanda Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi bir kadın olarak kadın aile ve topluma dair yıllardır yaptığımız çalışmalardan da yola çıkarak yalnızca cinsiyetçi bir bakış açısıyla kadın sorununa bakmak en büyük hatadır. Bu nedenle kadınlara dair yaptığımız çalışmalarda kadını sadece cinsiyet temeline oturtan yaklaşımlar yerine kadını güçlendiren ve destekleyen her hamlenin aslında aile ve topluma büyük katkılar sunduğunu anlatarak yolumuza devam ediyoruz. Bu nedenle güçlü ve mutlu kadın, güçlü ve mutlu aile,güçlü ve mutlu toplum diyoruz. Toplumun en önemli kavramı olan ailenin temeli yine fedakar ve cesur yürekli kadınlarımızdır. Cennet anaların ayağı altındadır diyen Hz. Peygamberimiz kadına büyük ulviyet yüklemiştir. Kadına şiddet söz konusu olunca yalnızca şiddet uygulayanın erkek olduğu düşünülmesin, kadının kadına şiddeti denen çok ağır bir şiddet türü de var. Bu nedenle hangi görüşe sahip olursa olsun özünde sevgiyi, barışı, merhameti ve fedakarlığı barındıran kadınlarımızın bir sesi olarak her platformda kadının güçlenerek desteklenmesinden mutluluk duyduğunu ve bir farkındalık ortaya koymak adına bu etkinliğe yalnızca kadınlarımızın değil dikkat ederseniz erkeklerimizin de yoğun katılımı ve desteğinin olduğunu görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Pandemi sürecinde kadının yükünün arttığını, Aşkale Belediyesi ve Kaymakamlık işbirliğiyle halka ücretsiz maske dağıtımı projesinde Aşkale Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kadın hocalarımız emek verdi ve yine bu işe de kadın eli değdi. Son zamanlarda ülkemizde Kadınlarımıza karşı artan şiddet ve cinayet olaylarını gördükçe bunun önüne nasıl geçebiliriz anlamında, ilçemizde kadınlara ve ailelere karşı bilgilendirme yaptık. Bugün burada toplandık yarın ev ev gezerek kadınlara ve ailelerimize haklarını anlatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinlik çerçevesinde katılımcılara broşür dağıtıldı. Ayrıca kadın istihdamına destek veren TÜRKMAG Madencilik AŞ.'ye plaket verildi.

Kaynak: İHA

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