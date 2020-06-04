Aşkale'de balık ölümleri Erzurum'un Aşkale ilçesinde bulunan HES baraj göletinde toplu balık ölümleri görüldü.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bulunan HES baraj göletinde toplu balık ölümleri görüldü.

Baraj göletine yakın Gümüşseren köyü sakinlerinin doğa yürüyüşü esnasında fark ettikleri olayda çok sayıda balığın telef olduğu görüldü.

İlçe Kaymakamlığı konuya müdahil olarak ilgili birimlere konuyla alakadar olmaları konusunda talimat verdi.

Balıklardan ve sudan alınan numuneler gerekli incelemelerin yapılması için laboratuvara gönderildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA