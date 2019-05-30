Aşkale Çimento sanayinin devler liginde

İstanbul Sanayi Odası (İSO), 1968 yılından bu yana aralıksız yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nın 2018 yılı sonuçlarını açıkladı.

Araştırma, Türkiye'deki tüm sanayi kuruluşu esas alınarak hazırlanıyor ve şirketlerin rakamsal büyüklüklerini ortaya koyuyor. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 2004 yılında 478'inci sırada giren Aşkale Çimento 2018 rakamlarına göre 290'ıncı oldu. Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, yıllar önce yola çıktıklarında ortaya koydukları büyüme hedeflerinin güçlü bir yönetim ve ortaklık yapısıyla devam ettiği belirterek, "Aşkale Çimento Grubu, çimento sektörünün en büyük şirketleri içindedir. 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda da ön sıralardadır. Açıklanan sıralamada Aşkale Çimento'nun büyüklük rakamlarına Bilecik Çimento ve Samsun Çimento katılmamıştır. Aşkale Çimento'nun yüzde yüz sahibi olduğu bu iki şirketimizin satış rakamlarını da konsolide olarak dikkate alır isek listedeki sıralamamız 144 olmaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise listenin üretimden satışları kapsadığıdır. Aşkale grubu olarak ticari diğer faaliyetlerden de önemli ölçüde gelir elde etmekteyiz. Bu açıdan değerlendirildiğinde aslında olmamız gereken yer bunun da çok daha üzerinde yer almaktadır. Emeği geçen ve şirketimizin bu günlere gelmesinden katkısı olan herkesle bu başarıyı paylaşıyoruz." dedi.

"HEDEFİMİZ İLK YÜZDE OLMAK"

Yakaladıkları başarı ve geldikleri noktanın "ortaklık kültürünün" en güzel yansımalarından birisi olduğunu vurgulayan Başkan Yücelik," 'ERÇİMSAN ve Aşkale' markası, emeklerimizin en güzel karşılığıdır. Şirket olarak İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde hedefimizi ilk 100 olarak belirledik. İSO tarafından açıklanan rakamlar, Sançim Bilecik Çimento ve Kavçim Samsun Çimento dahil edilmeden yapılmıştır. Bu iki grup şirketimizin rakamları da eklendiği takdirde, ilk yüz hedefimize biraz daha yaklaştığımız görülecektir. Kaliteyi, verimliliği, müşteri odaklılığını, çevreye duyarlılığı ve çalışanlarının güvenliğini olmazsa olmaz olarak kabul eden şirketimiz, gerçekleştirdiği yatırımlarla sadece bölgesinde değil Türkiye'de de adını gururla söz ettirmektedir."diye konuştu.

"27 YILDIR AYNI HEYECANLA YÜRÜYORUZ"

Dünyanın değişen gerçeklerine uygun stratejiler geliştirmek ve bunların devamlılığını sağlamaya yönelik sistemler kurmanın kendileri için her zaman değerli olduğunu vurgulayan Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik şöyle devam etti, "27 yıldır her türlü zorluk ve sıkıntı karşısında, güven duygusunun eksik olmadığı şirketimizde, ortaklarımızın verdiği destek ve katkı da tartışılmaz bir gerçektir. Köklü bir kültüre sahip olan, ülkesine yaptığı yatırımlarla anılan, sektöründe bir çok anlamda öncülük eden ve uzun soluklu işlerin altına imza atan ERÇİMSAN Holding, sosyal sorumluluklarının da bilincinde olan bir hüviyete bürünmüştür. 27 yıl boyunca uyguladığımız büyüme odaklı stratejiler ve atılımlarla bu günlere geldik. Erzurum, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Van, Bilecik, Samsun, Ağrı, Giresun, Bursa, Amasya, Tokat, Rize ve İstanbul gibi daha bir çok ilde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla, yapı malzemeleri sektöründe mütevazi ama güçlü bir marka haline geldik." - ERZURUM

Kaynak: İHA