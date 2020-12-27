Aşkale buz kesti...Karasu Nehri ve HES Baraj Göleti dondu
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Aşkale buz kesti...Karasu Nehri ve HES Baraj Göleti dondu

27.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:21

Aşkale buz kesti.

Aşkale buz kesti...Karasu Nehri ve HES Baraj Göleti dondu

ERZURUM - Termometrelerin gece eksi 30 dereceyi gösterdiği Erzurum'un Aşkale ilçesinde Karasu Nehri ve HES göleti buz tuttu.

Aşkale ilçesinde birçok araç soğuk havanın etkisiyle sabah çalışmazken, Karasu Nehri'nin büyük bir bölümünün yanı sıra HES Baraj Göleti de buz tuttu. Baraj içerisinde konaklayan yabani ördek, kaz ve su kuşları donan gölün ortasında kümeleştiler. Soğuk havanın hüküm sürdüğü Aşkale'de hayat adeta buz kesti.

Aşkale buz kesti...Karasu Nehri ve HES Baraj Göleti dondu
Aşkale buz kesti...Karasu Nehri ve HES Baraj Göleti dondu
Aşkale buz kesti...Karasu Nehri ve HES Baraj Göleti dondu
Aşkale buz kesti...Karasu Nehri ve HES Baraj Göleti dondu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CELAL DİLSİZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 10:21:06. #1.14#
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