Aşkale beyaz gelinliğini giydi
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Aşkale beyaz gelinliğini giydi

09.12.2020 09:50 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:55

Aşkale beyaz gelinliğini giydi Karayolları ekipleri yollarda temizleme çalışması yaptı Kış mevsimi aylarına girilmesine rağmen yağmayan kar nihayet bu sabaha karşı etkili oldu.

Aşkale beyaz gelinliğini giydi

Karayolları ekipleri yollarda temizleme çalışması yaptı

ERZURUM - Kış mevsimi aylarına girilmesine rağmen yağmayan kar nihayet bu sabaha karşı etkili oldu.

Erzurum tarihinde pek nadir olarak görülen Kar yağmaması bu sene yaşandı, fakat nihayetinde beklenen yağış gelerek etrafı beyaz gelinlik gibi süsledi.

Yüksek kesimlerde daha çok hissedilen Kar yağışı Aşkale İlçe merkezinde daha az görüldü.

Aşkale beyaz gelinliğini giydi
Aşkale beyaz gelinliğini giydi
Aşkale beyaz gelinliğini giydi
Aşkale beyaz gelinliğini giydi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CELAL DİLSİZ

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