Aşkale beyaz gelinliğini giydi
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Aşkale beyaz gelinliğini giydi

09.12.2020 09:30 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:34
Aşkale beyaz gelinliğini giydi

Erzurum'un Aşkale ilçesi yağan karla beyaza büründü.

Erzurum'un Aşkale ilçesi yağan karla beyaza büründü.

Kış mevsimine girilmesine rağmen Erzurum'da yağmayan kar nihayet bu sabaha karşı etkili oldu. Kar yağışı yüksek kesimlerde daha etkili olurken, Aşkale ilçe merkezinde daha az görüldü. Karayolları ekipleri dün akşamdan beri E-80 ile D-100 karayolları ile Aşkale-Bayburt (Kop Dağı) geçitlerinde kar temizliği ve tuzlama yaparak sürücülerin zor anlar yaşamaması için olağan çaba sarf ettiler. - ERZURUM

Aşkale beyaz gelinliğini giydi
Aşkale beyaz gelinliğini giydi
Aşkale beyaz gelinliğini giydi
Aşkale beyaz gelinliğini giydi
Aşkale beyaz gelinliğini giydi
Aşkale beyaz gelinliğini giydi
Aşkale beyaz gelinliğini giydi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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