Aşkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
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Aşkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

- Aşkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinden sonra tüm Dünyayı etkisi altına alan virüste Aşkale Belediyesinin tedbirleri devam ediyor.

24.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:25

- Aşkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

ERZURUM - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinden sonra tüm Dünyayı etkisi altına alan virüste Aşkale Belediyesinin tedbirleri devam ediyor.

Bugün sabah itibari ile ilçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlık binası başta olmak üzere halkın yoğun olarak kullandığı, kahveler, Toplu Taşıma araçları dezenfekte yapıldı.

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "11 Mart itibari ile Ülkemizde etkili olmaya başlayan Korona Virüs salgını sonrası, ilçemizde Kaymakamlığımız ile birlikte ilk günden bu güne kadar bir çok tedbirler aldık. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve daha güvenli olmaları konusunda bir çok adımlar attık. Şükürler olsun ki aldığımız tedbirler karşısında çok ciddi vakalar yaşamadık. Vatandaşlarımızın toplu olarak kullandıkları kahvehaneler, Toplu Taşıma araçları başta olmak üzere Özel halk Otobüslerinde dezenfekte işlemlerimiz aralıksız devam ediyor, Vatandaşlarımızın bu süreçte göstermiş oldukları anlayışa çok teşekkür ediyoruz. Onlardan isteğimiz kendilerimiz başta olmak üzere ailemiz ve çevremizdekiler için, Sosyal Mesafe Kurallarına, Maske takmalarına ve ellerini sık sık sabunlamalarına dikkat etmeleri. İlçemizde dezenfektasyon işlemlerimiz aralıklarla devam edecektir." Diye konuştu.

Aşkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İHA

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