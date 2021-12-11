Aşkabat'ta Uluslararası Barış ve Güven Forumu düzenlendi

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 26. Yılı dolayısıyla "Barış ve Güven Politikası-Uluslararası Güvenlik, İstikrar ve Kalkınmanın Temeli" konferansı yapıldı.

Konferansa, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, Ulusal Konsey Başkanları, Türkmenistan Bakanlar Kurulu başkan yardımcıları, uluslararası kuruluşların yöneticileri ve birçok davetli katıldı.

Ülkenin dış politikasının temelinde barış, güven ve diyaloğa açıklık ilkelerinin olduğunu belirten Berdimuhammedov, "Tarafsızlığımızı evrensel kalkınma ve ilerlemenin yararına ve BM'nin program hedeflerinin yerine getirilmesi için uyguladığımızı söylemekten gurur duyuyoruz." dedi.

Berdimuhammedov, siyasi kriterlere, sağlıklı ve güçlü pragmatizme, evrensel olarak tanınan insani değerlere dayalı yeni bir uluslararası ilişkiler felsefesi oluşturma gereğini kaydetti.

Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nun ardından çok taraflı eylemi içeren 26 belge paketi imzalanırken, konferans genel oturumlarla devam etti.

AA - Son Dakika Haberleri

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