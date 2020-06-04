Aşka Şaka Filmi
Aşka Şaka filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Aşka Şaka filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
04.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:57
Komedi, aksiyon türündeki 'Aşka Şaka' filminin yönetmen koltuğunda Erkam Bülbül oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Serdar Gökalp, Ayça Koptur, Kerim Aydın Sezgin, Zeynep Elçin gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Muhammet Erkam Bülbül
Senaryo: Fatih Mutlu
Oyuncular: Serdar Gökalp, Ayça Koptur, Kerim Aydın Sezgin
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Aşka Şaka
Yapımcı Firma: Two Yapım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 24.07.2020
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Kaynak: InterSinema.com