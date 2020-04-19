"Aşka Dair Şarkılar" konseri canlı yayınla müzikseverlerle buluştu Poll Production ve Demirören Medya iş birliğiyle yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen "Evde Kal" konser programında, Cengiz Kurtoğlu, Kutsi ve Hüsnü Şenlendirici canlı yayında hayranlarıyla bir araya geldi.

Poll Production ve Demirören Medya iş birliğiyle yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen "Evde Kal" konser programında, Cengiz Kurtoğlu, Kutsi ve Hüsnü Şenlendirici canlı yayında hayranlarıyla bir araya geldi.

Poll Production'un YouTube hesabından gerçekleştirilen "Aşka Dair Şarkılar" başlıklı konserinden önce yayında konuşan Cengiz Kurtoğlu, sanatçı arkadaşlarıyla bir araya gelmekten dolayı her zaman mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Kurtoğlu, böyle bir dönemde herkesin siyasi görüşlerini bir kenara bırakarak, birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini ifade etti.

Hüsnü Şenlendirici de 2 gün önce sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği ise Yılmaz Tatlıses'e ait olan "Hatıran Yeter" adlı parçasını klarnetiyle yeniden yorumlayarak dinleyicilerin beğenisine sunduğunu aktardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında zor zamanlar geçiren çiftçilere kendi çapında destek olmaya çalıştığını dile getiren Şenlendirici, "Bireysel olarak hepimizin yapması gereken şeyler var bu dönemde. O yüzden herkesin bir silkinmesi gerekiyor. Bir tane Türkiye, bir tane dünya var." dedi.

Kutsi'nin gitarıyla, Hüsnü Şenlendirici'nin de klarnetiyle Cengiz Kurtoğlu'na eşlik ettiği yaklaşık yarım saatlik söyleşi ve mini konserin ardından Harbiye Açık Hava Konserleri bünyesinde düzenlenen "Aşka Dair Şarkılar" dinleyicilerle buluştu.

Kaynak: AA