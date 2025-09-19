Aşk ve Gözyaşı CANLI izleme linki var mı?

Güney Kore'de büyük izlenme oranları yakalayan "Queen of Tears" dizisinden uyarlanan yapım, boşanma arifesinde olan Meyra ile Selim'in, aldıkları sürpriz bir haberle yeniden sorguladıkları aşk hikâyesine odaklanıyor. Sırf görünürde sürdürülen evlilikleri beklenmedik bir gelişmeyle farklı bir yön çizerken, ikili kendilerini duygusal ve zorlu bir yolculuğun içinde buluyor. Peki, Aşk ve Gözyaşı canlı olarak izlenebiliyor mu?

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU NE

Bir zamanlar masal gibi başlayan Meyra ile Selim'in tutkulu aşkı, yıllar içinde yerini mesafeli bir birlikteliğe bırakmıştır. Artık aynı çatı altında yaşayan iki yabancı gibidirler. Tam her şeyin sona erdiği düşünülürken hayat, onlara bambaşka bir sınav sunar. Belki de bu beklenmedik gelişme, aşklarını kurtarmak için ikinci bir şanstır; bazı hikâyeler yeniden yazıldığında, eskisinden çok daha güzel olabilir.

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Ülkenin en köklü ailelerinden birinin kızı olan Meyra ile mütevazı geçmişine rağmen kendi başarı hikâyesini yazan avukat Selim'in üç yıllık evliliği dışarıdan bakıldığında kusursuz görünür. Ancak parıltılı görüntünün ardında, bastırılmış duygular ve birikmiş kırgınlıklar vardır. Günden güne büyüyen sessizlik, bir zamanlar tutkuyla bakan iki insanı birbirine yabancılaştırmıştır. Meyra sorunları görmezden gelirken, Selim artık dayanamayacağını hisseder ve her şeyi geride bırakmayı göze alır. Tam bu sırada gelen sarsıcı bir haber, ilişkilerindeki tüm dengeleri değiştirir. Bu gelişme, onları hem geçmişleriyle hem de birbirleriyle yüzleşmeye mecbur bırakacaktır.

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Engin Erden'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda; Barış Arduç, Hande Erçel, Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar, Ali İpin ve Sanem Çelik gibi güçlü isimler yer alıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI

Dizi, ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Yayın saatinde ATV üzerinden canlı olarak izlenebilir.

AŞK VE GÖZYAŞI KARAKTERLERİ

ELİF

• Hikâyenin kadın başrolüdür.

• Gururlu, güçlü ve mücadeleci bir karakterdir.

• Zor bir geçmişten gelmesine rağmen hayata tutunmayı başarır.

• Ailesine bağlıdır ve sevdikleri için fedakârlık yapmaktan çekinmez.

KENAN

• Dizinin erkek başrolüdür.

• Zengin bir ailenin oğludur ve başarılı bir iş insanı olarak tanınır.

• Dışarıdan soğukkanlı görünse de duygusal yönleri oldukça hassastır.

• Elif'le yolları kesişince hayatı tamamen değişir.

FERİDE

• Kenan'ın annesidir.

• Ailesinin itibarı onun için her şeyden önemlidir.

• Elif ile oğlunun ilişkisine karşı çıkar ve çeşitli entrikalar çevirir.

• Baskın ve otoriter bir yapısı vardır.

YASİN

• Elif'in çocukluk arkadaşıdır.

• Uzun süredir Elif'e karşı duygular beslemektedir.

• Elif'in Kenan'la ilişkisi yüzünden araları açılır ve zamanla rakip hale gelir.

YARDIMCI KARAKTERLER

• Zehra: Elif'in en yakın dostudur, her konuda ona destek olur.

• Murat: Kenan'ın çapkın ve sorumsuz kardeşidir.

• Nermin: Ailenin eski sırlarını bilen hizmetçidir; ilerleyen bölümlerde büyük sırları açığa çıkarır.

AŞK VE GÖZYAŞI NEREDE ÇEKİLİYOR

Dizinin çekimleri, İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleştirilmektedir. Şehir manzaraları ve tarihi mekânlar, hikâyeye görsel bir zenginlik katmaktadır.

AŞK VE GÖZYAŞI HİKAYESİ GERÇEK Mİ, KURGU MU, UYARLAMA MI

Aşk ve Gözyaşı, Güney Kore'de reyting rekorları kıran "Queen of Tears" dizisinin yerli uyarlamasıdır. Boşanmanın eşiğindeki Meyra ve Selim'in, aldıkları sürpriz bir haberle yeniden sınanan ilişkilerini konu alır. Göstermelik evlilikleri, beklenmedik bir gelişmeyle tamamen farklı bir yöne savrulurken; ikili hem sancılı hem de duygu yüklü bir yolculuğa çıkar.