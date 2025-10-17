Aşk ve Gözyaşı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı diziden gelen ilk klaket karesi, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. İstanbul'da başlayan çekimlerin ardından, yapımın Eylül ayında atv ekranlarında yayınlanması planlanıyor. Diziye dair heyecan giderek artarken, hayranlar "Aşk ve Gözyaşı"nın 6. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merakla takip ediyor.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Meyra ve Selim'in ilişkisi, aşk ile güvensizlik arasında ince bir ipte yürümeye devam eder. İzmit'te Selim'in ailesinin yanına sığınan çift, kısa bir süreliğine eski günlerin sıcaklığını yeniden yakalar; birlikte sahile gider, aile kahvaltısında bir arada olmanın huzurunu yaşarlar. Ancak Meyra'nın hastalığı ve artan unutkanlıkları, ilişkilerindeki güven duygusunu zedeler. Meyra, içini kemiren ölüm korkusunu gizleyemezken Selim her şeye rağmen yanında durmaya çalışır. Bu sırada Meyra'nın ailesi, evde bulunan dinleme cihazı ve kasadaki boşanma protokolü nedeniyle damada olan güvenini tamamen yitirir. Çetin, Selim'e üç gün süre tanıyarak gerçeği ortaya çıkarmasını ister. Artan baskı ve dedikodular hem çiftin ilişkisine hem de ailenin itibarına gölge düşürür. Daha fazla dayanamayan Selim, geçmişte Meyra'dan habersiz bir boşanma dilekçesi hazırladığını itiraf eder. Bu itiraf, Meyra'nın bastırdığı anıları bir bir gün yüzüne çıkarır; kırılan güven, yerini tarifsiz bir hayal kırıklığına bırakır. Aşk ile pişmanlık arasına sıkışan çift için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU

Bir zamanlar dillere destan bir aşk yaşayan Meyra ve Selim'in ilişkisi, zamanla mesafeli ve soğuk bir evliliğe dönüşmüştür. Aynı evde iki yabancı gibi yaşayan çift, yollarını ayırmaya karar verdikleri anda kaderin onlara başka planlar hazırladığını fark eder. Bu yeni süreç, geçmişte kaybettikleri sevgiyi yeniden keşfetmeleri için bir fırsat olabilir. Çünkü bazı hikâyeler, ikinci kez yazıldığında çok daha derin ve kalıcı izler bırakır.

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meyra'nın hastalığı ilerlerken zihni karışır; gerçek ile hayali ayırt edemez hale gelir. Onu gizlice seven Ercan, bu durumdan faydalanmaya kalkar. Meyra, Ercan'ı bir an için Selim sanarak ona yakınlaşır. Tam o sırada gelen Selim gördükleri karşısında öfkesine yenilir ve Ercan'ı döver. Meyra ise ne olduğunu anlamaz; yaşananları hatırlamaz bile. Bu olaydan sonra Selim'in kalbinde hem koruma içgüdüsü hem büyük bir suçluluk vardır. Meyra ondan uzak durmaya çalışsa da her krizinde yanında yine Selim vardır. Aralarındaki eski sevgi, acı ve pişmanlıkla yeniden yüzeye çıkar. Ercan'ın entrikaları sürerken, Meyra hem hastalığı hem de kalbinde kalan Selim sevgisiyle savaşır. Üçlü arasındaki bu gerilimli denge, bir öpücükle başlayan yanlış anlamanın giderek büyüyüp herkesin kaderini değiştireceği bir dönüm noktasına dönüşür.

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Dilara Pamuk'un kaleme aldığı ve Engin Erden'in yönetmenliğini üstlendiği dizide güçlü bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Başrollerde Hande Erçel ve Barış Arduç bulunurken; Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar, Ali İpin ve Sanem Çelik gibi usta isimler projeye hayat veriyor.

AŞK VE GÖZYAŞI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm tanıtımının önümüzdeki günlerde atv ekranlarında ve dijital platformlarda paylaşılması bekleniyor.

AŞK VE GÖZYAŞI KARAKTERLERİ

• Barış Arduç / Selim Keskin: Aksel Grup'un hukuk baş müşaviri. Sevgi dolu bir ailede büyümüş, ancak evliliğinde büyük kırılmalar yaşamıştır. Öğrendiği gerçeğin ardından hem geçmişiyle hem de kalbiyle yüzleşir.

• Hande Erçel / Meyra Aksel Keskin: Aksel Grup'un varisi. Soğukkanlı ve disiplinli yapısıyla tanınır. "Demir Leydi" olarak bilinen Meyra, aldığı hastalık haberiyle duygusal bir dönüşüm sürecine girer.

• Şenay Gürler / Yeliz Aksel: Ailenin özgür ruhlu ve asi üyesi. Moda tasarımcısıdır ve annesinin ölümünden Dilşah'ı sorumlu tutmaktadır.

• Senan Kara / Zuhal Aksel: Meyra'nın annesi. Katı kurallarıyla tanınır. Geçmişte yaşadığı travma, onu sert biri haline getirmiştir.

• Öznur Serçeler / Sema Tunalı: Aileye evlilik yoluyla katılmıştır. Güç hırsıyla hareket eden, hedeflerine ulaşmak için her yolu mübah gören biridir.

• Mert Denizmen / Furkan Akçay: Selim'in en yakın dostu. Neşeli ve esprili yapısıyla öne çıkar.

• Aslı İnandık / Eda Keskin: Selim'in ablası. Enerjik, konuşkan ve girişimcidir. Meyra'nın desteğiyle kendi işini kurmuştur.

• Necat Bayar / Emin Keskin: Selim'in babası. Geleneksel, sevgi dolu bir aile büyüğüdür.

• Lorin Merhart / Harun Aksel: Meyra'nın kardeşi. Saf, iyi niyetli ve ailesine bağlıdır.

• Afranur Karagöz / Işıl Aksel: Harun'un eşi. Uyumlu ve anlayışlı kişiliğiyle dikkat çeker.

• Gürhan Altundaşar / Oğuz Keskin: Selim'in abisi. Boks salonu işletmektedir ve ailesi için mücadele verir.

AŞK VE GÖZYAŞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor. Şehrin hem modern hem de nostaljik yüzünü yansıtan mekânlar, hikâyeye duygusal bir derinlik kazandırıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI HİKÂYESİ GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

"Aşk ve Gözyaşı", Güney Kore'nin büyük yankı uyandıran yapımı "Queen of Tears" dizisinden uyarlanmıştır. Hikâye, boşanmanın eşiğindeyken hayatın onları yeniden bir araya getirdiği Selim ve Meyra'nın ikinci kez sınanan aşklarını konu alır. Yalnızca kâğıt üzerinde süren evlilikleri, onları yeni bir duygusal yolculuğa sürükler.