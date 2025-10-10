Aşk ve Gözyaşı 4. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı diziden gelen kamera arkası kareleri de hayranların ilgisini artırdı. İstanbul'da başlayan çekimler, Eylül ayında atv ekranlarında seyirciyle buluşan bu yapım için beklentiyi daha da yükseltti. Dizinin ilk bölümüne ait izleme bağlantısı ise kısa sürede arama trendlerinde üst sıralara yerleşti.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ KARAKTERLERİ

Barış Arduç / Selim Keskin

Aksel Grup'un hukuk müşaviri olan Selim, sevgi dolu bir ailede büyümüştür. Meyra ile büyük bir aşkla kurduğu evlilik zamanla çıkmaza girer. Kalbiyle aklı arasında kalan Selim, öğrendiği sarsıcı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Bu zorlu süreçte, aşk ve sadakatin gerçek anlamını yeniden keşfedeceği bir yolculuğa çıkar.

Hande Erçel / Meyra Aksel Keskin

Aksel Grup'un varisi Meyra, güçlü duruşu ve disiplinli karakteriyle tanınır. Sert mizacına rağmen kırılgan bir yapıya sahiptir. Selim'le olan evliliği zamanla mesafeli bir hâl alır. Aldığı beklenmedik haber, hayatının seyrini tamamen değiştirir. Meyra, geçmişte kaybettiklerini yeniden kazanmak için içsel bir mücadeleye girişir.

Şenay Gürler / Yeliz Aksel

Aksel ailesinin en genç üyesi olan Yeliz, özgürlüğüne düşkün ve asi bir karakterdir. Moda tasarımcısı olarak hayatını sürdüren Yeliz, üç evlilik yapmış ve hepsinde aradığı mutluluğu bulamamıştır. En büyük çatışması, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Dilşah'ladır. Gerçeği ortaya çıkarmak için kararlılıkla harekete geçer.

Senan Kara / Zuhal Aksel

Meyra ve Harun'un annesi Zuhal, aristokrat tarzı ve soğuk mizacıyla dikkat çeker. Geçmişte yaşadığı büyük bir trajedi, onu duygusal olarak katılaştırmıştır. Bu durum, özellikle kızı Meyra ile ilişkisini gergin bir hale getirmiştir.

Öznur Serçeler / Sema Tunalı

Genç yaşta eşini kaybeden Sema, Aksel ailesine evlilik yoluyla katılmıştır. AKS Vadi'de işlettiği SPA merkeziyle cemiyet hayatında yer edinmeye çalışan Sema, hırslarının kurbanı olur. Toplumda kabul görmek için yaptığı yanlışlar, hayatını çıkmaza sürükler.

Mert Denizmen / Furkan Akçay

Selim'in en yakın dostu ve meslektaşı olan Furkan, enerjik ve neşeli kişiliğiyle çevresine pozitif enerji saçar. Selim'in her zor anında yanında olur ve ona adeta kardeşlik eder.

Aslı İnandık / Eda Keskin

Selim'in ablası Eda, enerjik ve girişimci bir kadındır. Kendi kuaförünü açarak hayalini gerçekleştirmiştir. En büyük isteği ise AKS Vadi'de sosyetenin uğrak noktası olacak bir salon sahibi olmaktır.

Necat Bayar / Emin Keskin

Selim, Oğuz ve Eda'nın babası olan Emin, geleneksel değerlere bağlı bir aile reisidir. Çocuklarının mutluluğunu her şeyin üzerinde tutar. Hayattaki en büyük hayali, doğduğu köyde muhtar olabilmektir.

Lorin Merhart / Harun Aksel

Meyra'nın kardeşi Harun, enerjik ve neşeli kişiliğiyle dikkat çeker. Eşi Işıl ve küçük kızları Peri onun en büyük mutluluğudur. Ancak sürekli olarak Meyra'nın gölgesinde kalmaktan kurtulamaz.

Afranur Karagöz / Işıl Aksel

Harun'un eşi Işıl, sakin ve anlayışlı yapısıyla Aksel ailesine uyum sağlar. Evin içinde denge unsuru olarak öne çıkar ve ailesindeki gerginlikleri sabırla idare eder.

Gürhan Altundaşar / Oğuz Keskin

Selim'in ağabeyi Oğuz, boşanmış bir babadır ve oğlu Mete için elinden geleni yapar. Hayata karşı pozitif tavrıyla tanınan Oğuz, köyde bir boks salonu işletir ve çevresi tarafından çok sevilir.

AŞK VE GÖZYAŞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aşk ve dramın iç içe geçtiği dizinin çekimleri, İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleştirilmektedir. Şehrin tarihi dokusu ve modern atmosferi, dizinin sahnelerine estetik bir zemin hazırlamaktadır.

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU NEDİR?

Meyra ve Selim'in büyük bir tutkuyla başlayan evlilikleri zamanla uzak ve soğuk bir hal alır. Aynı çatı altında yabancılaşan çiftin hayatı, beklenmedik bir olayla sarsılır. Bu olay, aşklarını yeniden inşa etmeleri için onlara ikinci bir fırsat sunar. Ancak geçmişte bastırılmış duygular ve sırlar, bu süreci daha da karmaşık hale getirir.

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meyra ve Selim'in ilişkisi, sevgi ve güvensizlik arasında ince bir dengede ilerler. Selim'in ailesinin yanına giden çift, kısa süreliğine de olsa huzur bulur. Ancak Meyra'nın hastalığı ve artan unutkanlığı, ilişkideki güveni sarsar.

Meyra, içinde büyüyen ölüm korkusuyla baş etmeye çalışırken, Selim elinden geldiğince yanında durmaya çabalar. Diğer yandan Aksel ailesi, evdeki dinleme cihazı ve kasadaki boşanma protokolüyle sarsılır. Çetin, Selim'e üç gün içinde gerçeği açıklaması için süre verir. Bu baskı, hem çiftin hem de ailenin geleceğini tehdit eder.

Sonunda Selim, geçmişte gizlice boşanma dilekçesi hazırladığını itiraf eder. Bu itiraf, Meyra'nın unutmaya çalıştığı acı anıları yeniden canlandırır. Aşk ile pişmanlık arasında sıkışan çift için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

AŞK VE GÖZYAŞI GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Dizi, Güney Kore'nin büyük ses getiren yapımı "Queen of Tears" dizisinden uyarlanmıştır. Türk izleyicisine uyarlanmış versiyonunda, Meyra ve Selim'in yıpranmış evlilikleri çarpıcı bir haberle farklı bir yöne evrilir. Çift, geçmişleriyle yüzleşirken aynı zamanda aşkın yeniden doğup doğamayacağını sorgular.

AŞK VE GÖZYAŞI 4. BÖLÜM İZLEME BAĞLANTISI

Dizinin 4. bölümünü atv'nin resmi dijital platformları üzerinden tam ve kesintisiz bir şekilde izlemek mümkündür.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Meyra'nın hastalığı Selim'i derinden etkiler ve onu yalnız bırakmak istemez. Evlilik yıldönümleri için özel bir plan yapan Selim, geçmişteki duygularının yeniden canlandığını fark eder. Ancak Ercan'ın entrikaları, bu planı altüst eder.

Diğer yandan Yeliz, Dilşah'ın geçmişini araştırarak karanlık sırlarına ulaşır ve babası Çetin'le paylaşmakta kararlıdır. Selim'in ailesi ise yanlış anlaşılmalar sonucunda yeni bir adım atar ve Eda ile Oğuz, Meyra'yı boşanmaktan vazgeçirmeye çalışır.

Fakat Meyra, aslında hiçbir şeyden habersizdir. Gerçeğin ortaya çıkması, ilişkideki dengeleri tamamen alt üst eder.