Aşk ve Gözyaşı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı diziden setten gelen klaket pozu izleyicilerde heyecan yarattı. İstanbul'da başlayan çekimlerin ardından, Eylül ayında atv ekranlarında yayınlanması planlanan yapım için merak giderek artıyor. Peki, Aşk ve Gözyaşı dizisinin 4. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu mu?

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Meyra'nın yalnızca üç aylık ömrü kaldığını öğrenmek, boşanma kararında kararlı olan Selim için büyük bir kırılma noktası olur. Evliliğin bitmesi gerektiğini düşünse de, sevdiği kadının ölümle yüz yüze gelmesi, onu kararını yeniden sorgulamaya iter. Yabancılaştıkları bu dönemde gelen haber, Selim'i derin bir ikilemin içine sürükler: Gitmek mi daha zor, kalmak mı? Meyra ise aldığı kötü haberi soğukkanlı görünerek karşılamaya çalışır. İçten içe çalkantılar yaşasa da hem ailesinden hem de çevresinden hastalığını gizlemeyi tercih eder. Özellikle annesiyle süregelen gerginlikler, bu süreci daha da yalnız ve zor bir hale getirir. Zaman daraldıkça Meyra yalnız kalma korkusuyla yüzleşirken, Selim de kalmanın anlamını yeniden sorgulamaya başlar. Çift, aynı evde farklı duygularla sessizce yaşamaya çalışırken, geçmişten gelen beklenmedik bir ziyaretçi dengeleri tamamen değiştirir.

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU

Selim ve Meyra'nın masalsı aşkı zaman içinde soğuk ve uzak bir ilişkiye dönüşür. Aynı çatı altında yaşayan iki yabancıya dönüşen çift, ayrılığın eşiğine geldiklerinde hayatın onlar için farklı planları olduğunu fark eder. Bu gelişme, belki de aşklarını yeniden inşa edebilmeleri için bir şans olacaktır. Çünkü bazı hikâyeler ikinci kez yazıldığında çok daha güçlü ve anlamlı olabilir.

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selim, Meyra'nın hastalığı yüzünden derin bir huzursuzluk yaşar ve onu yalnız bırakmak istemez. Duygularının bittiğini düşünse de, gelen bu haberle birlikte eski hisleri yeniden gün yüzüne çıkar. Evlilik yıldönümleri için özel bir sürpriz hazırlamaya karar verir. Ancak Ercan, ikilinin yakınlaşmasına tahammül edemeyerek Meyra'yı manipüle eder. Yeliz ise Dilşah'ın karanlık geçmişini açığa çıkarmaya kararlıdır ve tuttuğu dedektif aracılığıyla önemli bilgilere ulaşır. Bunları babası Çetin'e açıklamayı düşünür. Öte yandan Selim'in ailesi, onun Meyra'dan boşanmak istediğine inanarak yeni bir hamle yapar. Eda ve Oğuz İstanbul'a gelerek Meyra'yı boşanmaması konusunda ikna etmeye çalışır. Ancak Meyra, bu konuda hiçbir şeyden habersizdir.

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Engin Erden'in yaptığı dizide güçlü bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Başrollerde Barış Arduç ve Hande Erçel'in yanı sıra; Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar, Ali İpin ve Sanem Çelik gibi deneyimli isimler bulunuyor.

AŞK VE GÖZYAŞI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk ve Gözyaşı dizisinin 4. bölüm fragmanı henüz izleyiciyle buluşmadı.

AŞK VE GÖZYAŞI KARAKTERLERİ

• Barış Arduç / Selim Keskin: Aksel Grup'un hukuk baş müşaviri. Sevgi dolu bir ailede büyümüştür. Meyra ile masalsı bir aşk yaşasa da evlilikleri çıkmaza girmiştir. Öğrendiği acı gerçek onu büyük bir yüzleşmeye sürükler.

• Hande Erçel / Meyra Aksel Keskin: Aksel Grup'un varisi. Sert ve disiplinli tavırlarıyla "Demir Leydi" olarak anılır. Evliliğinde yaşadığı kırılmaların ardından aldığı haber, onun için yeni bir sınav olur.

• Şenay Gürler / Yeliz Aksel: Ailenin en özgür ruhlu ve aykırı üyesidir. Moda tasarımcısıdır ve annesinin ölümünden Dilşah'ı sorumlu tutar.

• Senan Kara / Zuhal Aksel: Meyra'nın annesi. Mesafeli, soğuk ve aristokrat tavırlarıyla öne çıkar. Geçmişte yaşanan bir felaket onun sertleşmesine neden olmuştur.

• Öznur Serçeler / Sema Tunalı: Aileye evlilik yoluyla katılmıştır. Cemiyette güç kazanma hırsıyla hareket eden, hedefleri için yanlış yollara sapabilen biridir.

• Mert Denizmen / Furkan Akçay: Selim'in en yakın arkadaşı, eğlenceli ve hayattan keyif alan bir avukattır.

• Aslı İnandık / Eda Keskin: Selim'in ablası. Neşeli, konuşkan ve hırslıdır. Meyra'nın desteğiyle kuaför salonu açmıştır.

• Necat Bayar / Emin Keskin: Selim'in babası. Geleneksel, fedakâr ve iyi niyetli bir aile babasıdır.

• Lorin Merhart / Harun Aksel: Meyra'nın kardeşi. Enerjik, saf ve ailesinin ilgi odağıdır.

• Afranur Karagöz / Işıl Aksel: Harun'un eşi, uyumlu ve anlayışlı bir kadındır.

• Gürhan Altundaşar / Oğuz Keskin: Selim'in abisi. Boks salonu işletir, oğluna daha iyi bir gelecek sunmak için çabalar.

AŞK VE GÖZYAŞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri, İstanbul'un farklı bölgelerinde yapılıyor. Şehrin dokusunu öne çıkaran sahneler, hikâyeye ayrı bir atmosfer katıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI HİKÂYESİ GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Aşk ve Gözyaşı, Güney Kore'de büyük ses getiren ve reyting rekorları kıran "Queen of Tears" dizisinden uyarlanmıştır. Meyra ve Selim'in boşanmanın eşiğindeyken aldıkları haberle yeniden sınanan aşklarını konu alır. Yalnızca kâğıt üzerinde süren evlilikleri