Aşk Notları Fragmanı İzle



Polonyalı Göçmen Leo, zamanında Nazi Almanyası'ndan canını kurtarmak için kaçan ve günümüz New York'unda yaşayan bir adamdır. Alma ise annesinin uzun süren yalnızlığına çare bulmak isteyen ve onun yeniden evlenebilmesi için ideal koca arayışına giren genç bir kadındır. Leo ile Alma'nın yolları Brooklyn’de kesişir. Genç Alma, annesine yeni bir eş ararken, kendisini de sınıf arkadaşı Misha’ya ilgi duyarken bulur ve aşkı keşfeder. Uzun süredir kayıp olan bir kitabın, esrarengiz bir şekilde ortaya çıkmasıyla, geçmişe dair gün yüzü gören bir aşk hikayesi, herkesin hayatını derinden etkileyecektir.