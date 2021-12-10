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Aşk mı yaşıyorlar? O iddiaya yanıt verdiler

Aşk mı yaşıyorlar? O iddiaya yanıt verdiler
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Gurur Aydoğan ile genç oyuncu İlay Erkök, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. İkili, aşk mı yaşıyor? İşte cevabı...

Baş başa geldikleri Bebek'te kahve içip sohbet eden ikili, akıllara yeni bir aşk mı? sorusunu getirse de Gurur Aydoğan, "Aman aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Güzel bir projenin fotoğraf çekimi için bir araya geldik. Çekim saatine kadar zaman öldürüyoruz. Çok iyi yakın arkadaşız" dedi.

İkili, daha sonra Kuruçeşme'de bulunan bir otele geçerek fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Erkök, fotoğraf çekiminden eğlenceli anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Aşk mı yaşıyorlar? O iddiaya yanıt verdiler

Aşk mı yaşıyorlar? O iddiaya yanıt verdiler

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