Aşk mı yaşıyorlar? O iddiaya yanıt verdiler

Baş başa geldikleri Bebek'te kahve içip sohbet eden ikili, akıllara yeni bir aşk mı? sorusunu getirse de Gurur Aydoğan, "Aman aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Güzel bir projenin fotoğraf çekimi için bir araya geldik. Çekim saatine kadar zaman öldürüyoruz. Çok iyi yakın arkadaşız" dedi.

İkili, daha sonra Kuruçeşme'de bulunan bir otele geçerek fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Erkök, fotoğraf çekiminden eğlenceli anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.