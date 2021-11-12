Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 21. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ozan ve Esra, Çağla'nın hamilelik haberiyle sarsılmıştır. Çağla ise çok mutludur. Ozan'la birlikte yaşayacağı düşüncesiyle eşyalarını toplamaya başlar ancak Ozan'ın hamlesiyle hevesi kursağında kalır. Bu hamilelikle ilgili Ozan'ın kafasında şüpheler vardır ve şüphelenen tek kişi Ozan değildir. Esra da Zeyno'dan aldığı bilgilerle Çağla'yı yakın markaja alır. Çağla onu adım adım takip eden Esra'dan gerçekleri saklayabilecek midir?

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan ve Esra'nın yakınlaştıkları an, Ozan'a gelen telefonla bölünür. Çağla trafik kazası geçirmiştir. Ozan hastaneye koşar, hastanede Arif'le yaptıkları konuşma sonrası Arif, Ozan'a karşı açtığı savaşı büyütür. Ozan artık sadece işsiz değil evsiz de kalmıştır. Arif, Ozan'ı böyle yıldıracağını sanır ama Ozan'ın pes etmeye niyeti yoktur. Şirketi arkasında bırakan Ozan kendine yeni bir sayfa açar. Çağla'nın boşanmayı kabul ederek davayı bizzat kendisinin açması Ozan ve Esra arasındaki ilişki için de bir umut ışığı olur. Çınar'la karşılıklı ayrılma kararı alan Esra, Ozan'a yeni işinde destek olur. Öte yandan, Ozan'ın ayrılmasından sonra giderek kan kaybeden Milenyumsoft'ta işleri yoluna koymaya çalışan Çınar, bunun için sürpriz bir hamle yapar. Ozan boşanma davasından sonra Esra'yla buluşmak ister. Esra ve Ozan'ı gün bitiminde başka bir sürpriz beklemektedir.

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