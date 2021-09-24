Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 14. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çınar, Esra'ya Antalya'ya yerleşmeyi teklif eder. Yakındakiler uygulamasının Antalya ofisi açılacaktır ve işlerin başında durmaları gerekmektedir. Ailesini ve arkadaşlarını bırakmak istemeyen Esra bir yandan da Ozan'dan uzaklaşmanın kendisine iyi geleceğini düşünmektedir. Ozan'ın tek derdi ise Esra'yla konuşup gerçekleri ona anlatabilmektir. Her denemesi Esra'nın reddiyle sonuçlansa da Ozan'ın pes etmeye niyeti yoktur. Sonunda bir yolunu bulup Esra'ya gerçekleri açıklar. Esra bu konuşmadan sonra Antalya planıyla ilgili son kararını verir ve bu kararı Ozan'a hayli ilginç bir şekilde açıklar. Ozan'ın son hamlesi ise şok edici olacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esra, Ozan'dan uzaklaşmak için şehir dışına gitme planı yapsa da Ozan yine karşısına çıkmıştır ve bu defa Esra'nın kaçacak yeri yoktur. Esra kendini Ozan'la Antalya'da bulur. Üstelik Ozan, Esra ve Çınar'ın Antalya'da çalışmasının önünü kesmiştir. Uçağı Ozan'ın türlü oyunları yüzünden kaçırdığını öğrenen Çınar deliye döner. Bir an evvel Antalya'ya gitmenin yollarını ararken beklemediği bir haber le sarsılır. Çağla ise Ozan'ın, Esra'nın peşinden gidişini gururuna yediremez. Ozan ve Esra'nın sonunu getirecek bir plan hazırlar. Ozan İstanbul'a döndüğünde Çağla'ya boşanmak istediğini söyler fakat Çağla'nın yaptığı hamle, Esra ve Ozan'ın arasına aşılması zor bir engel koyacaktır.

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