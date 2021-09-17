Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 13. bölüm saat kaçta? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan'ın beklenmedik itirafıyla artık herkes, Ozan ve Esra'nın eskiden evli olduğunu öğrenmiştir. Olay anına Çağla ve Çınar'ın annesi Hande de dahil olur. Ozan ve Çağla'nın düğünü için geri sayım başlarken, Hande evliliği ile ilgili tereddütleri olan Çağla'yı Ozan'ı kaybetmemesi için yönlendirir. Esra ise artık olanlardan sonra Ozan'a öfke doludur. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Düğün günü yaklaştıkça Esra'ya olan aşkını içinden bir türlü atamayan Ozan, içten içe bu düğünün gerçekleşmesini istemez ancak Esra'yla yüzleşmekten ve konuşmaktan da kaçınır. Zeyno ve Musa birbirlerini deli gibi seven ikilinin mutsuz olmaması için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Zeyno, düğünün başlamasına saatler kala Ozan'ın karşısına çıkar ve hiç bilmediği acı gerçeği anlatır. Esra ile yüzleşen Ozan, verdiği sözü tutup Çağla ile evlenecek midir?

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çınar, Esra'ya Antalya'ya yerleşmeyi teklif eder. Yakındakiler uygulamasının Antalya ofisi açılacaktır ve işlerin başında durmaları gerekmektedir. Ailesini ve arkadaşlarını bırakmak istemeyen Esra bir yandan da Ozan'dan uzaklaşmanın kendisine iyi geleceğini düşünmektedir. Ozan'ın tek derdi ise Esra'yla konuşup gerçekleri ona anlatabilmektir. Her denemesi Esra'nın reddiyle sonuçlansa da Ozan'ın pes etmeye niyeti yoktur. Sonunda bir yolunu bulup Esra'ya gerçekleri açıklar. Esra bu konuşmadan sonra Antalya planıyla ilgili son kararını verir ve bu kararı Ozan'a hayli ilginç bir şekilde açıklar. Ozan'ın son hamlesi ise şok edici olacaktır.