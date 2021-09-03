Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 12. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 12. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 12. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyiciler Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman, Aşk Mantık İntikam 12. bölüm bugün var mı, Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar.

Diziseverlerin merakla beklediği Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman, Aşk Mantık İntikam bölüm bugün mü, Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan ve Esra yeniden bir aradadır. Onları öpüşürken gören Çağla; Ozan'ı, Esra'ya bırakmamaya karar verir. Ozan için savaşacaktır. Çınar ve Ozan'ın arasındaki gerilim ise devam eder. Esra Çınar'ın duygularını bilmediği için bu gerilime anlam veremez. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ozan da Esra da birbirlerine sırılsıklam aşık olduklarını saklamazlar. Esra'nın bu kadar badireden sonra Ozan'ı tekrar kaybetme korkusu olsa da Ozan, Esra'yı bundan sonra her şeyin çok güzel olacağına inandırır ancak gelişen olaylar onları büyük bir yol ayrımına getirecektir.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ozan'ın Çağla'yla evleneceğini öğrenen Esra büyük bir şok ve hayal kırıklığı yaşamaktadır. Ozan'la konuşup neler olduğunu anlamaya çalıştığında Ozan'ın katı tavrıyla karşılaşır. Tüm bunların üzerine aldığı ani bir kararla kariyerine yeni bir yön veren Esra, Ozan'dan uzaklaşmak için şehir dışına çıkar fakat gelişen olaylar Esra'nın kendisini uzaklaşmak istediği her şeyin içinde bulmasına neden olur.

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Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 12. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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