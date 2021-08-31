Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 11. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan ve Esra yeniden bir aradadır. Onları öpüşürken gören Çağla; Ozan'ı, Esra'ya bırakmamaya karar verir. Ozan için savaşacaktır. Çınar ve Ozan'ın arasındaki gerilim ise devam eder. Esra Çınar'ın duygularını bilmediği için bu gerilime anlam veremez. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ozan da Esra da birbirlerine sırılsıklam aşık olduklarını saklamazlar. Esra'nın bu kadar badireden sonra Ozan'ı tekrar kaybetme korkusu olsa da Ozan, Esra'yı bundan sonra her şeyin çok güzel olacağına inandırır ancak gelişen olaylar onları büyük bir yol ayrımına getirecektir.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İşten ayrılan Esra, Ozan'ı hayatından tamamen çıkarmaya çalışır. Ozan ise Esra'nın işe dönmesi için elinden geleni yapar. Bir araya gelen Esra ve Ozan'ı gören Çınar, onlarla ilgili gerçekleri araştırır. Öğrendikleri, Çınar ve Ozan'ı karşı karşıya getirir çünkü Çınar, Esra'dan vazgeçmemeye kararlıdır.

Çınar'ın şirketteki yeni pozisyonu, Esra ve Ozan'ın ilişkisinin farklı bir boyuta geçmesine neden olacaktır.