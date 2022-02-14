Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde ne olacak? Aşk Mantık İntikam 33. Bölüm fragmanı

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AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazadan sonra Esra'nın kendisine çok özenli davrandığını gören Ozan, bu durumu kullanmak için her şeyi yapar. Sonunda Esra Ozan'ın kendisine oyun oynadığını anlar. O gün gerçekleşecek fotoğraf çekimini Efe ile halledeceklerini söyleyerek Ozan'ı evde bırakıp şirkete gider. Elbette Ozan durmaz ve çekime gider. Fakat Esra'nın planı ters teper. Ozan'ın daha önceki bir çekimden tanıdığı Andrea, bu kez de Esra'nın Ozan'ı kıskanmasına neden olacaktır. Bu kıskançlık dalgası Esra ve Ozan'ın oldukça yakınlaşmasına neden olur. Fakat Esra da Ozan da kırılmaktan korktukları için bu konuda bir türlü konuşamazlar. Ta ki şirketin kuruluş partisine, yani Sevgililer Günü akşamına kadar…

Esra'nın Rüya'yla ilgili şüpheleri giderek artarken Ozan da kazadan birkaç gün sonra gelen bilirkişi raporundan Esra'nın arabasına sabotaj düzenlendiğini öğrenir. Ozan kamera kayıtlarına baktığında tüm gerçeği anlayacaktır. Ancak bu sırada Rüya'yla ilgili gerçekleri öğrenen Esra'nın, konuşmak için Rüya'nın evine gittiğinden haberi yoktur.

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