Aşk Mantık İntikam Rüya kimdir? Sebahat Kumaş kimdir? Aşk Mantık İntikam oyuncuları Sebahat Kumaş nereli, kaç yaşında?

Sebahat Kumaş kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in paylaştığı diziye Sebahat Kumaş ve Elçin Atamgüç dahil olacak. Diziye Ozan'ın asistanı olarak girmesi beklenen Sebahat Kumaş kimdir?

SEBAHAT KUMAŞ KİMDİR?

Sebahat Kumaş, 12 Mayıs 1989 tarihinde Aydın'da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü'nden mezundur. ... Sebahat Kumaş, 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Karagül dizisinde canlandırdığı Melek karakteriyle tanınmaktadır.

HAYATI

Lisenin ardından Fotoğrafçılık alanına yönelmiş, Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümünde tamamlamıştır.Yemek yapmaya ilgi duyan Sebahat Kumaş şuan Anadolu Üniversitesinde Aşçılık okumaktadır. Liseden sonra ablası ile İstanbul'a taşınıp çocukluk hayali olan oyunculuk için çalışmalara başlamıştır. Ekol drama sanat okuluna başladığı dönem Arka Sıradakiler dizisinde rol almıştır. Ardından 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde iki sezon Esma Hatun karakteriyle seyirci karşısına çıkmıştır. 2013-2016 yılları arasında Karagül dizisinde Melek karakteriyle karşımıza çıkan Sebahat Kumaş hemen ardından Kalbimdeki Deniz dizisinde Diyar karakterini canlandırmıştır.

Sebahat Kumaş'ın Oynadığı Diziler

Zümrüdüanka/ Saniye Arsoy/ 2020

Kalbimdeki Deniz/ 2016

Karagül/ 2013

Muhteşem Yüzyıl/ 2011

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