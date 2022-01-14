Aşk Mantık İntikam 'Nilgün' Elçin Atamgüç kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Elçin Atamgüç kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in paylaştığı diziye Sebahat Kumaş ve Elçin Atamgüç dahil olacak. Diziye Ozan'ın asistanı olarak girmesi beklenen ismin annesi olarak gelecek Elçin Atamgüç kimdir?

AŞK MANTIK İNTİKAM NİLGÜN KİMDİR?

Elçin Atamgüç ise Rüya'nın annesi Nilgün rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Nilgün; 50'li yaşlarında, oldukça zeki, kurnaz ve işgüzar bir kadındır. Nilgün'ün kızına Rüya ismini vermesinin sebebi; kendi gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirecek tek kurtarıcı olmasıdır. Zengin olma hayalleriyle yanıp tutuşan Nilgün'ün tek hedefi kızının ona getireceği zenginliği yaşamaktır.

ELÇİN ATAMGÜÇ KİMDİR?

Elçin Atamgüç (d. 2 Mayıs 1966; İstanbul), Türk kadın tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Yaşamı ve kariyeri

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi gördü. Tiyatro ile okul öncesi dönemde başladığı oyunculuk kariyerinde sahne alan; Aşk-ı Memnu, Yıldızlar Altında Cinayet, Sarıpınar 1914, Seneye Bugün, Yaban Ormanı, Çalıkuşu ve Geç Kalanlar vb. yapımlardaki oyunculuğu dikkat çekmiştir. Ayrıca sinema ve televizyon yapımları; İnce İnce Yasemince, Yer Gök Aşk ile Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi projelerde boy göstermiştir.

Filmografi (seçme)

Hilal (2019)

Lanetli Anahtar (2016)

Dabbe 6 (2015)

Aşk ve Günah (Tv dizisi, 2015)

Emanet (Tv dizisi, 2014)

Dabbe 5: Zehr-i Cin (2014)

Dabbe: Cin Çarpması (2013)

Dabbe: Bir Cin Vakası (2012)

Nuri (Tv dizisi, 2011)

İnce İnce Yasemince (Tv dizisi, 2010)

Es Es (Tv dizisi, 2010)

Kurtlar Vadisi Pusu (Tv dizisi, 2010)

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