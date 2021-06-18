Aşk Mantık İntikam nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi şehirde ve ilde yapılıyor? Dizi nerede çekildi?

Ekranların yeni başlayan dizisi Aşk Mantık İntikam nerede çekiliyor merak edildi. Fox TV'de yayınlanacak olan dizinin çekimleri hangi şehirde ve hangi ilçede yapılmaktadır? Aşk Mantık İntikam nerede çekildi? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Dizi İstanbul'da mı çekiliyor? Detaylar haberimizde...