Aşk Mantık İntikam nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi şehirde ve ilde yapılıyor? Dizi nerede çekildi?
Ekranların yeni başlayan dizisi Aşk Mantık İntikam nerede çekiliyor merak edildi. Fox TV'de yayınlanacak olan dizinin çekimleri hangi şehirde ve hangi ilçede yapılmaktadır? Aşk Mantık İntikam nerede çekildi? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Dizi İstanbul'da mı çekiliyor? Detaylar haberimizde...
Aşk Mantık İntikam dizisi nerede çekiliyor? Aşk Mantık İntikam dizi çekimleri nerede yapıldı? Aşk Mantık İntikam hangi ilimizde çekiliyor? Dizideki mekanlar nerede?
AŞK MANTIK İNTİKAM NEREDE ÇEKİLİYOR?
Fox TV'nin yeni dizisi Aşk Mantık İntikam, İstanbul ilimizde çekilmektedir. Dizideki bazı sahnelerin Fatih-Balat bölgelerinde yapılacağı duyuruldu. Buna ek olarak dizinin bazı sahneleri Beykoz'da çekilecek. Kısacası dizinin çekimleri genellikle İstanbul Balat ve Beykoz'da yapılacaktır.
AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLERDİR?
Aşk Mantık İntikam, No:9 Productions imzalı, Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel yer almaktadır.
Dizinin oyuncuları:
- - Burcu Özberk
- - İlhan Şen
- - Burak Yörük
- - Melisa Döngel
AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?
Esra'nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan'ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir…