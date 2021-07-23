Aşk Mantık İntikam neden yok? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman?

Aşk Mantık İntikam bu akşam tekrar bölümü ile sevenleriyle buluşacak. Dizinin sıkı takipçileri Fox Tv yayın akışında eski bölümle karşılaştı. Bu sebeple aramalarında Aşk Mantık İntikam bu akşam neden yok? Aşk Mantık İntikam 6. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Aşk Mantık İntikam neden yok? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman?

Burcu Özberk ve İlhan Şen'in başrollerinde yer aldığı Aşk Mantık İntikam bu akşam tekrar bölümü ile sevenleriyle buluşacak. Dizinin sıkı takipçileri Fox Tv yayın akışında eski bölümle karşılaştı. Bu sebeple aramalarında Aşk Mantık İntikam bu akşam neden yok? Aşk Mantık İntikam 6. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Aşk Mantık İntikam neden yok? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar haberimizde…

AŞK MANTIK İNTİKAM NEDEN YOK?

Aşk Mantık İntikam dizisi Kurban Bayramı nedeniyle yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aşk Mantık İntikam 6. yeni bölümü 30 Temmuz Cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çınar, Ozan'la aralarında ne olduğu konusunda Esra'nın üzerine gitmeye devam ederken yanlarına gelen Çağla, herkesi toplantıya çağırır. Esra, Menekşe Ev Yemekleri Lokantası'nın ailesine ait olduğunu herkesten gizlediği için Çağla'nın büyük tepkisiyle karşılaşır. Zehirlenen kişinin şikâyeti, şirketi ve lokantayı zor duruma düşürmüştür. Elif ve Ekrem, lokantayı kapattıran kişinin Zümrüt olduğunu anlayıp Ozan'a söylerler. Ozan'ın hem lokantayı açtırmak hem de yaptıklarından dolayı Zümrüt'ü cezalandırmak için bulduğu çözümler hayli ilginç olacaktır.

Öte yandan Ozan, Çınar'ın Esra'ya açılma kararını öğrenir. Ozan, bunun önüne geçebilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır ancak Çınar'ın kararı kesindir, Esra ile ne olursa olsun konuşacaktır. Acaba Ozan, bu aşk itirafının önüne geçebilecek midir?