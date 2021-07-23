Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in suyun içindeki fotoğrafı hayran bıraktı
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Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in suyun içindeki fotoğrafı hayran bıraktı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Yeni dizi Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk, tatilini sonlandırdı. Özberk'ın bayram tatilinde suyun içerisinde çekildiği fotoğraf da hayranlarından tam not aldı.

FOX TV'nin yeni dizisi Aşk Mantık İntikam'da canlandırdığı Esra karakteri nedeniyle en çok konuşulan isimlerden biri olan Burcu Özberk, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek, soluğu denizde alanlar arasında yer aldı. Özberk, bayram sırasında çekildiği fotoğrafları da özet halinde takipçilerine aktardı.

EN BEĞENİLEN FOTOĞRAFI OLDU

"Tatilin son gününü koyamamıştım özeti niyetine paylaşayım." diyen ünlü oyuncunun su içerisinde çekildiği fotoğraf ise en çok beğenilen fotoğrafı arasında yer aldı. Binlerce takipçisi Özberk'in fotoğrafına "güzellik", "harikasın" "müthiş kadın" şeklinde yorumda bulundu.

Özberk'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf şu şekilde:

Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in suyun içindeki fotoğrafı hayran bıraktı
Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in suyun içindeki fotoğrafı hayran bıraktı
Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in suyun içindeki fotoğrafı hayran bıraktı
Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in suyun içindeki fotoğrafı hayran bıraktı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in suyun içindeki fotoğrafı hayran bıraktı - Haberler Magazin
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