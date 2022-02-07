Aşk Mantık İntikam, No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 18 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Aşk Mantık İntikam final mi, neden final yapıyor? Aşk Mantık İntikam bitiyor mu? Aşk Mantık İntikam neden bitiyor, final bölümü hangi gün? Aşk Mantık İntikam tamamen bitecek mi? Aşk Mantık İntikam niye bitiyor? Aşk Mantık İntikam final kararı hakkında resmi açıklama yapıldı mı?

AŞK MANTIK İNTİKAM FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTECEK Mİ? NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı sevilen dizi Aşk Mantık İntikam, 8 hafta sonra 39. bölümü ile ekranlara veda edecek. Son haftalarda reytingleri düşmeye başlayan diziden Burak Yörük, Melisa Döngel ve Anıl Altan kadrodan ayrılmıştı.

FOX TV'DE BAŞKA HANGİ DİZİ FİNAL YAPACAK?

Sevilen dizilerden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar için Fox TV tarafından final yapma kararı verildi. Burcu Özberk'in başrolde yer aldığı yapım, 8 hafta sonra 39. bölümü ekranlara veda edecek. Bir diğer dizi olan Kanunsuz Topraklar'ın final tarihi ise 9 Şubat olarak belirlendi.

Sezona 11 diziyle başlayan Fox TV'de yaprak dökümü devam ediyor. Daha önce Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları, Elbet Bir Gün, Misafir ve Elkızı dizilerini yayından kaldıran kanalda Aşk Mantık İntikam ile Kanunsuz Topraklar için de final yapma kararı verirdi.

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NEDİR?

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Leyla bu şirkette işe başlar.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.

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