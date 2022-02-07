Aşk Mantık İntikam final mi, neden final yapıyor? Aşk Mantık İntikam bitiyor mu? Aşk Mantık İntikam neden bitiyor, final bölümü hangi gün?
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Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam final kararı aldı. Dizi 39. bölüm ile ekranlara veda edecek. Aşk Mantık İntikam dizisinin final yapmasının ardından izleyiciler, Aşk Mantık İntikam final mi, neden final yapıyor? Aşk Mantık İntikam bitiyor mu? Aşk Mantık İntikam neden bitiyor, final bölümü hangi gün? Aşk Mantık İntikam neden final yapacak, tamamen bitiyor mu yoksa sezon finali mi? İşte bilgiler...
Aşk Mantık İntikam, No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 18 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Aşk Mantık İntikam final mi, neden final yapıyor? Aşk Mantık İntikam bitiyor mu? Aşk Mantık İntikam neden bitiyor, final bölümü hangi gün? Aşk Mantık İntikam tamamen bitecek mi? Aşk Mantık İntikam niye bitiyor? Aşk Mantık İntikam final kararı hakkında resmi açıklama yapıldı mı?
Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı sevilen dizi Aşk Mantık İntikam, 8 hafta sonra 39. bölümü ile ekranlara veda edecek. Son haftalarda reytingleri düşmeye başlayan diziden Burak Yörük, Melisa Döngel ve Anıl Altan kadrodan ayrılmıştı.
Sevilen dizilerden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar için Fox TV tarafından final yapma kararı verildi. Burcu Özberk'in başrolde yer aldığı yapım, 8 hafta sonra 39. bölümü ekranlara veda edecek. Bir diğer dizi olan Kanunsuz Topraklar'ın final tarihi ise 9 Şubat olarak belirlendi.
Sezona 11 diziyle başlayan Fox TV'de yaprak dökümü devam ediyor. Daha önce Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları, Elbet Bir Gün, Misafir ve Elkızı dizilerini yayından kaldıran kanalda Aşk Mantık İntikam ile Kanunsuz Topraklar için de final yapma kararı verirdi.
Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Leyla bu şirkette işe başlar.
Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.