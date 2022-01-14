Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 28. bölüm canlı izleme linki! Yeni bölümde neler olacak?

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AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN?

Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da yayınlanıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM CANLI İZLE!

28. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

AŞK MANTIK İNTİKAM 29. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?



Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yeni bölümün ardından Youtube resmi kanalında yayınlanacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Atlas'ın kendi oğlu olduğunu öğrenen Ozan, hayatının en büyük şaşkınlığını yaşamaktadır. Esra ile yüzleştiğinde oğlunu yıllardır kendisinden sakladığı için ona çok kızar. Esra ise son yaşananlardan sonra Çınar'ı terk ederek aile evine yerleşir. Atlas için oynamak zorunda kaldığı evlilik oyununu daha fazla sürdüremeyecektir. Boşanmaya karar verir. Esra boşanmakta ne kadar kararlı ise Çınar da onu ve Atlas'ı kaybetmemekte bir o kadar kararlıdır. Bunun için bulduğu yol ise Esra ile ilişkisinin sonunu getirecektir.

Mert tehlikesini ilk anda savuşturmayı başaran Çağla, Ozan'ın içinde bulunduğu durumdan faydalanmaya kalksa da yaptığı hesaplar kendisinin aleyhine döner. Ozan, hiç beklemediği bir yerden aldığı bilgiyle Mert düğümünü çözmeye başlayacaktır. Ozan'ın, boşanma davasında yaptığı beklenmedik hamle, herkesin hayatını kökten değiştirecektir. Özellikle de Esra, Ozan ve Atlas'ın…

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?



Ana karakterler şöyle:

Burcu Özberk : Esra Erten

İlhan Şen : Ozan Korfalı

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz

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