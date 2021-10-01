Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 15. bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam canlı izleme linki! Yeni bölümde neler olacak?

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AŞK MANTIK İNTİKAM CANLI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN?

Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 16. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yeni bölümün ardından Youtube resmi kanalında yayınlanacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ozan, Esra'nın Çınar'a duyguları olduğunu söylemesiyle sarsılsa da bir yanıyla buna asla inanmak istemez. Esra ona daha aynı günün sabahında söz vermiştir, bekleyecektir boşanma işlemleri tamamlanana kadar. Ozan, Esra'nın Çınar'ı öne sürmesinin gerçek mi yoksa bir bahane mi olduğunu sorgulamayı inatla bırakmazken Esra, ailesini ve Ozan'ı korumak için kararlı davranmaya çalışır ve Ozan'dan uzak durmak için elinden geleni yapmaya devam eder. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Bu sırada Çağla da Çınar'ı Esra'nın kendisinden hoşlandığı konusunda yüreklendirir. Çınar şirketin kutlama partisinde, Esra'nın da kendisine karşı bir şeyler hissettiğini zannederek Esra'ya açılmaya karar verir. Bu ana istemeden tanık olan Ozan, Çınar ve Esra arasında bir şey olduğunu düşünerek mahvolur. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Esra sonunda gerçekleri Zeyno'ya anlatır. Çağla'nın tehdidine daha fazla boyun eğmeyecektir. Ozan'la konuşacak ve Çağla'nın onu ne ile tehdit ettiğini anlatacaktır. Ancak olaylar Esra'nın beklediği gibi gelişmez…

Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler şöyle:

Burcu Özberk : Esra Erten

İlhan Şen : Ozan Korfalı

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz

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