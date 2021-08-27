Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 10. bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde ne olacak?

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Aşk Mantık İntikam canlı izle! FOX TV'nin beğenilen dizisi Aşk Mantık İntikam bugün 10. bölümü ile ekranlara gelecek! Şimdi Aşk Mantık İntikam severler, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor? Aşk Mantık İntikam canlı izle! Aşk Mantık İntikam 11. bölüm fragmanı! Aşk Mantık İntikam 10. bölüm full izle! Aşk Mantık İntikam 11. bölüm fragmanı çıktı mı? Aşk Mantık İntikam dizisinin 11. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam canlı izle! FOX TV Aşk Mantık İntikam 10. yeni bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak?

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AŞK MANTIK İNTİKAM 10. BÖLÜM 2. FRAGMAN!



AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam her Cuma saat 20:00 'da FOX TV'de yayınlanıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı bugün yayınlanacak olan bölümün sonunda çıkacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İşten ayrılan Esra, Ozan'ı hayatından tamamen çıkarmaya çalışır. Ozan ise Esra'nın işe dönmesi için elinden geleni yapar. Bir araya gelen Esra ve Ozan'ı gören Çınar, onlarla ilgili gerçekleri araştırır. Öğrendikleri, Çınar ve Ozan'ı karşı karşıya getirir çünkü Çınar, Esra'dan vazgeçmemeye kararlıdır. Çınar'ın şirketteki yeni pozisyonu, Esra ve Ozan'ın ilişkisinin farklı bir boyuta geçmesine neden olacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Ozan ve Esra yeniden bir aradadır. Onları öpüşürken gören Çağla; Ozan'ı, Esra'ya bırakmamaya karar verir. Ozan için savaşacaktır. Çınar ve Ozan'ın arasındaki gerilim ise devam eder. Esra Çınar'ın duygularını bilmediği için bu gerilime anlam veremez.

Ozan da Esra da birbirlerine sırılsıklam aşık olduklarını saklamazlar. Esra'nın bu kadar badireden sonra Ozan'ı tekrar kaybetme korkusu olsa da Ozan, Esra'yı bundan sonra her şeyin çok güzel olacağına inandırır ancak gelişen olaylar onları büyük bir yol ayrımına getirecektir.

AŞK MANTIK İNTİKAM 10. BÖLÜM 1. FRAGMAN!